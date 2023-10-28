İsrail saldırısında evladını kaybeden annenin feryadı: Bırakın kucağımda kalsın Filistinli bir anne, İsrail hava saldırılarında şehit olan bebeğinden ayrılamadı. Çocuğunun cansız bedenini kucağında taşıyan anne "Bırakın kucağımda kalsın" diyerek ağladı.

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ensonhaber.com

7 Ekim tarihinde Orta Doğu'da bir kriz daha baş gösterdi.

Hamas güçlerinin başlattığı operasyona İsrail'den gelen karşılıkla birlikte bombardıman başladı.

22 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor.

Ölü sayısı 8 bine dayandı

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin ciddi bir oranı yaşlı, kadın veya çocuk...

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini bildirdi.

Çocuğunu kaybeden annenin feryadı

Dün gece en yoğun saldırıyı yaşayan Gazze'den acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bu görüntülerin arasında bir annenin feryadı da yer aldı.

Hava saldırısında evladını kaybeden anne, çaresizlik içerisinde taşıdığı cansız beden için "Bırakın kucağımda kalsın" dedi.