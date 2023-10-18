İsrail saldırısından önce ve sonra Gazze 12 gündür süregelen çatışmalarda bombardımana tutulan Gazze adeta yerle bir edildi. Gazze'nin saldırılardan önceki ve sonraki hali gözler önüne serildi.

DHA İsrail-Hamas güçlerinin arasındaki gerilim, 7 Ekim günü ateşlendi. Bölgede çalan savaş çanları, birçok insanın canına mal oldu. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı çatışmalarda Gazze yerle bir edildi. İsrail ordusu tarafından bombardımana tutulan Gazze'de binlerce kadın, çocuk ve sivil can verdi. Saldırıdan önce ve sonra Gazze İsrail’in işgal altındaki Gazze’ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş ‘öncesi ve sonrası’ fotoğrafları paylaşıldı. Görüntülerde, saldırıların tahribatı bir kez daha gözler önüne serildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)