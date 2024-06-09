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İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz istifa etti

İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz istifa etti İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Gantz, istifa ederken Netanyahu'ya da seçim tarihini belirleme çağrısı yaptı..