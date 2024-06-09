İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz istifa etti

İsrail'de savaş hükümeti bölündü..
Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde beklenen istifa depremi başladı..
Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekildiğini açıkladı.
Savunma Bakanı'nı da istifaya çağırdı
Gantz, açıklamasında Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.
Netanyahu'ya seçim çağrısı
Netanyahu da bir çağrısı olan Gantz, seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Netanyahu: Cepheyi terk etme zamanı değil
Netanyahu ise Gantz'ın istifası sonrası yaptığı açıklamasında "Cepheyi terk etme zamanı değil" dedi.
Hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu
Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.
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