İsrail Savaş Kabinesi'ndeki Eisenkot'un asker oğlu Gazze'de öldürüldü İsrail resmi kaynakları Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.

İHA

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamı tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor.

Havadan hedef gözetmeksizin bomba yağdıran İsrail ordusu, karadan da Gazze'de ilerliyor.

Bölgede sınırlı imkanlarla direniş gösteren Hamas ve diğer direnişçi Filistinliler de İsrail ordusuna karşılık veriyor.

Bölgede sert çatışmalar yaşanıyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Eizenkot'un oğlu Gazze'de öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 62’nci günde devam ederken, İsrail’in Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un 25 yaşındaki oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldü.

Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olan Gadi Eizenkot, 2015-2019 yılları arasında İsrail Genelkurmay Başkanı olarak görev almıştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı kara harekatında bugüne kadar 89 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)