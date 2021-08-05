İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz: İran'ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, geçen hafta Basra Körfezi'ne yapılan saldırının ardından İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yediot Aharonot gazetesine verdiği röportajda, son günlerde Tel Aviv ile Tahran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırıya atıfta bulunan Gantz, "İran, bölgesel ve uluslararası bir problem. Dünya, cuma günü bunun bir örneğine şahit oldu. Bu, herkese olabilir." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ VURMAYA HAZIRIZ"

Röportajda "İsrail, İran'ı vurmaya hazır mı?" şeklindeki bir soruya Gantz, "evet" yanıtını verdi.

Gantz, İran'da bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan 8'inci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Tahran yönetimini daha aşırıcı bölgesel ve güvenlik politikalarına itebileceğini savundu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.