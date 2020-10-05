İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'yi suçlamaya kalktı

Başbakan Netanyahu'nun koalisyon ortağı Gantz, Ankara'nın saldırganlığı desteklediği yönünde haddi aşan sözler sarfetti.

Filistin'de masum sivillerin canına kıyan İsrail, Türkiye'yi bölgede barışı bozmakla suçladı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve barış çabalarına karşı olduğunu" savundu.

Gantz'ın sözlerinin, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile normalleşme anlaşması imzalamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

"TÜRKİYE VE İRAN SALDIRGANLIĞI DESTEKLİYOR"

Körfez basınına konuşan Gantz, Türkiye ve İran'ı hedef alarak, iki ülkenin "barışı reddettiğini, bölgesel saldırganlığı desteklediğini" öne sürdü.

Ankara ve Tahran, Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini Filistin davasına ihanet olarak görüyor.

"TÜRKİYE MESELESİ ÇOK KARMAŞIK"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz ve Libya'daki varlığının yanı sıra Hamas ile ilişkilerinden rahatsız olan Gantz, "Tüm bunlar istikrardan uzaklaştırıyor." dedi.

Netanyahu'nun koalisyon ortağı, "Türkiye meselesi çok karmaşık, çünkü Türkiye NATO'nun bir parçası." ifadesini kullandı.

ASILSIZ İDDİALAR

Filistin'i işgal altında tutan ve bu topraklarda yıllardır terör estiren ülkenin bakanı, gittiği topraklara barış ve huzur götüren Türkiye'nin terörizmi desteklediği yönünde asılsız sözler sarfetti.

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