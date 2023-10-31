İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de ağır bedellerle önemli başarı elde ettik

İsrail'in Hamas baskınını gerekçe göstererek Gazze'de başlattığı operasyonda 24 gün geride kaldı.
Dünyanın gözü önünde soykırım
Havadan, karadan ve denizden abluka alınan ve gece gündüz bombalananan Gazze'de 9 binden fazla sivil katledilirken, 30 binden fazla Filistinli de yaralandı.
İsrail Savunma Bakanı: "Gazze'de çok sayıda asker konuşlandırdık"
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir birliği ziyareti sırasında Gazze’ye yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze Şeridi’ne çok sayıda İsrail askerinin konuşlandırıldığını söyleyen Gallant, kara birlikleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığını kaydetti.
"Ağır bedeller ödedik ama önemli başarı elde ettik"
Savunma Bakanı Gallant, söz konusu çatışmalarda İsrail güçlerinin “önemli başarı elde ettiğini" savunarak, “Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, ikisinin de ağır yaralandığını duyurmuştu.
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