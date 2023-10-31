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İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de ağır bedellerle önemli başarı elde ettik

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de ağır bedellerle önemli başarı elde ettik İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında "önemli başarı elde ettiğini ancak ağır bir bedel ödediğini" açıkladı.