İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye kara harekatı şartlar uygun olduğunda başlayacak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının şartlar uygun olduğunda başlayacağını ifade etti.

AA & Ensonhaber

Basın açıklamasında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirtti.

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre Gallant, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak" dedi.

Savaşın başlamasından 24 saat sonra olağanüstü yoğunlukta bir bombardıman saldırısı başlattıklarını ifade eden Gallant, "Kaçırılan insanları ailelerine geri getirmek için her türlü çabayı göstermeye kararlıyım" diye konuştu.

Gallant, Gazze'ye yönelik kara harekatının, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönündeki çabaları nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya ise yanıt vermeyi reddetti.

Bir sonraki aşama kara harekatı

İsrail'in Gazze’ye yönelik yoğun hava bombardımanı 20. gününde sürerken İsrailli yetkililer günlerdir bir sonraki aşamanın kara harekatı olacağını söylüyor.

İsrail ordu kaynakları ve İsrail basını yapılmasına kesin gözüyle bakılan harekatın resmi olarak açıklanmayan bazı nedenlerle ertelendiğini belirtiyor.