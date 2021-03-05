İsrail Savunma Bakanı: İran’ı vurmak için planları güncelliyoruz

Benny Gantz verdiği bir röportajda, ordunun İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planları hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bir röportaj verdi.

Gantz, röportajında İran’a yönelik açıklamalarda bulundu.

Ayrıca yaptığı açıklamalarda, İran'ın nükleer faaliyetlerinin yanı sıra Lübnan Hizbullahı'na da değindi.

Savunma Bakanı, İran’ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik yapılan askeri planların sürekli güncellendiğini, saldırırının öncesine kadar son şeklini almayacağını ifade etti.

“PLANLARI OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Gantz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"O zamana kadar, planları oluşturmaya, geliştirmeye, mümkün olan en yüksek profesyonel seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz."





“DÜNYA İRAN’I DURDURMALI”

Gantz, dünyanın İran’ı durdurmasının daha iyi olacağını, aksi halde İsrail’in bağımsız hareket etmesi ve kendisini koruması gerektiğini söyledi.

“YÜZ BİNLERCE FÜZE VAR”

Hizbullah’a ilişkin açılamalarında Gantz, Hizbullah’ın elinde yüz binlerce füze olduğunu söyledi.

Ayrıca, Hizbullah hedeflerine ilişkin bir harita gösterdi.

TALİMAT VERİLMİŞTİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatını vermişti.