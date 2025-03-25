AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı..

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne tekrar başlatılan saldırılara ilişkin planları onayladığını bildirdi.

HAMAS'I AĞIR BEDEL ÖDEMEKLE TEHDİT ETTİ

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Gazze Tümeni'nin bulunduğu askeri üsse bu sabah yaptığı ziyarette komuta kademesiyle toplantı yaptığı aktarıldı.

Bakan Katz'ın, İsrail'in ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye tekrar başlattıkları saldırılara ilişkin planları burada gerçekleştirilen toplantıda onayladığı bildirildi.

Ana hedeflerinin Gazze'de tutulan tüm İsrailli esirleri evlerine getirmek olduğunu öne süren Katz, aksi halde Gazze "topraklarını ele geçireceklerini" söyleyerek Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.

GAZZE'YE SALDIRILARA İLİŞKİN PLANLARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTI

İsrail'in "Güç ve Kılıç Harekatı” olarak isimlendirdiği Gazze’ye saldırılara ilişkin planların görüşüldüğü toplantıya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Barak Hiram ve 252’inci Tümen komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach’ın katıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in, işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı dün duyurulmuştu.

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline yeniden başladığını açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 9 Şubat'ta çekildiği Netzarim Koridoru'nu tekrar işgal eden İsrail ordusu, bazı bölgelerden Filistinlilerin göç etmesini istemiş ve ordunun nokta saldırılar yaptığını duyurmuştu.

TAMPON BÖLGEDE DE İŞGALİNİ GENİŞLETİYOR

Salahaddin Caddesi kapatılırken Gazze'nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinde gidebileceği kaydedilmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor, Beyt Lahiya ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, saldırılarda 792 Filistinli hayatını kaybetti, 1663 Filistinli de yaralandı.