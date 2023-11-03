İsrail, Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu doğruladı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılardan kaçanların sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansı vurduğunu itiraf etti.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi olan son bir aydır adeta sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansın hedef alındığını itiraf etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananlar ve onların yakınları dahil on binlerce yerinden edilmiş Filistinli, Şifa Hastanesi'ne sığınmış durumda.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansları hedef aldığı saldırısında 13 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Şifa Hastanesi yakınlarında hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü, görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı tüm dünyaya yaralılar için çağrı yapmıştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nden yaralıların taşınması için yerel saatle 16.00'da Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkacaklarını bildirmişti.

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yapmıştı.