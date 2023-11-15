İsrail, Şifa Hastanesi'ne saldırı başlattı Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi’ne İsrail askerleri tarafından operasyon başlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail tarafından 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarda hastaneler birçok kez bombalandı.

Abluka altındaki Gazze'de en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi de İsrail askerleri tarafından abluka altındaydı.

İsrail ordusundan Şifa Hastanesi'ne saldırı

İsrail ordusu tarafından yapılan son açıklamaya göre, Şifa Hastanesine saldırı başlatıldı.

Açıklamada istihbarat bilgilerine ve operasyonel gerekliliğe dayanarak Şifa Hastanesi'ndeki belirli bir alanda Hamas'a yönelik saldırı başlatıldığı ifade edildi.

Hastanede bulunduğu iddia edilen Hamas üyelerine teslim olma çağrısı yapıldı.

Hastaneye tıbbi yardımların geçişine izin verilmezken, yaralıların tahliyesi de engelleniyordu.

"İsrail ordusu hastanenin yönetimiyle temasa geçti"

Hamas gün içerisinde yaptığı açıklamada hastanelerde askeri unsurlarının bulunduğu iddialarını reddetmiş, Birleşmiş Milletleri Gazze'deki hastaneleri denetlemesi için uluslararası komisyon kurmaya çağırmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Ashraf Al-Qudra ise Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu hastanenin yönetimiyle temasa geçti ve önümüzdeki dakikalarda buraya saldırılacağını bildirdi. Bizi telefonla aradılar ve Şifa Hastanesi'nin pencerelerine veya kapılarına yaklaşmamamızı istediler." demişti.

Hastanede panik ve korku durumu hakim

Hastanenin içinden görgü tanıkları, "Hastanenin çevresinde, kapıların çok yakınında şiddetli çatışmaların ve yoğun silah seslerinin duyulduğunu" söyledi.

Al-Qudra, hastanedeki hastalar, yerinden edilmiş kişiler ve sağlık personeli arasında panik ve korku durumunun hakim olduğunu söyledi.

Daha önceki bir açıklamasında Al-Qudra, Şifa Hastanesi'nde yaklaşık 1.500 sağlık personelinin ve 7.000 yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)