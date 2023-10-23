İsrail sınırda tank sayısını artırdı! Sınır hattında 8 cephe açtılar...

İsrail ve Filistin arasında başlayan savaş 17'nci gününde...
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik hava harekatına aralıksız olarak devam ediyor.
Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in, kapsamlı bir harekatı başlatması bekleniyor.
Okul hastane gözetmeksizin sivilleri havadan bombardımana tutan İsrail binlerce sivil kadın ve çocuğun ölümüne sebep oldu.
Öte yandan İsrail güçleri sınırdaki askeri yığınağını da artırmaya devam ediyor.
8 cepheye tank yerletirildi
Sınır hattında 8 cephe açan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyine yakın bir noktaya onlarca tank yerleştirdi.
İsrail ordusu bölgeye karadan girmeyi planlarken sınırda bekletilen çok sayıda tank askeri sevkiyatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
"Harekat aylarca sürebilir"
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne düzenlenmesi planlanan kara harekatının son kara harekatı olmasını istediklerini belirterek, harekatın aylarca sürebileceğini ifade etti.
Bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail savaş uçakları, Filistin'de çok sayıda bölgeyi vurdu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış