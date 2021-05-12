Euro
10.0742
-0.13%
Dolar
8.2989
0.23%
Altın
489.54
0.08%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
473.978
0.55%
EXEN Coin
35.26
2.67%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    İsrail sosyal medya sansürü istiyor

    İsrail yönetimi, Filistinlilerin sosyal medya üzerinden organize olduğu iddiasında bulunarak; Facebook, Twitter ve TikTok'a müdahale edilmesi emrini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 02:25
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 04:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail sosyal medya sansürü istiyor

    İsrail orantısız güçle Filistin’e saldırılarına devam ederken, bu saldırılar dünya kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılaştı.

    İsrail hükümeti, saldırılara gelen tepkileri kontrol altına alınması için sosyal medya şirketlerinden müdahale istedi.

    Sosyal medyada yoğunlaşan tepkilerde Filistin’e destek verilirken İsrail’e bu saldırıları durdurması yönünde mesajlar veriliyor.

    FİLİSTİNLİ GENÇLER SOSYAL MEDYA İLE KAMUOYU OLUŞTURUYOR

    Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırıları sosyal medya aracılığı ile dünya kamuoyuna anlatırken bu platformlarda birbirileri ile dayanışma sağlıyor.

    İsrail yönetimi, Arapların sosyal medya üzerinden organize olduğu iddiasında bulunarak; Facebook, Twitter ve TikTok'a müdahale edilmesi emrini verdi.

    İsrail sosyal medya sansürü istiyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir