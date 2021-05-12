İsrail sosyal medya sansürü istiyor

İsrail yönetimi, Filistinlilerin sosyal medya üzerinden organize olduğu iddiasında bulunarak; Facebook, Twitter ve TikTok'a müdahale edilmesi emrini verdi.

İsrail orantısız güçle Filistin’e saldırılarına devam ederken, bu saldırılar dünya kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılaştı.

İsrail hükümeti, saldırılara gelen tepkileri kontrol altına alınması için sosyal medya şirketlerinden müdahale istedi.

Sosyal medyada yoğunlaşan tepkilerde Filistin’e destek verilirken İsrail’e bu saldırıları durdurması yönünde mesajlar veriliyor.

FİLİSTİNLİ GENÇLER SOSYAL MEDYA İLE KAMUOYU OLUŞTURUYOR

Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırıları sosyal medya aracılığı ile dünya kamuoyuna anlatırken bu platformlarda birbirileri ile dayanışma sağlıyor.

İsrail yönetimi, Arapların sosyal medya üzerinden organize olduğu iddiasında bulunarak; Facebook, Twitter ve TikTok'a müdahale edilmesi emrini verdi.