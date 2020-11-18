İsrail, Suriye ve İran'a ait askeri hedeflere saldırdı

İsrail, Suriye ve İran'a ait askeri hedeflere saldırdı

İsrail ordusunun saldırısında rejimin 3 askerinin öldüğü bildirildi. Saldırıda İran'a ait hedefler de vuruldu.

İsrail ordusu, Suriye'de İran ve rejime ait hedeflere saldırı düzenledi.

Suriye rejiminin haber ajansı, İsrail saldırılarında üç askeri görevlinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

REJİM VE İRAN HEDEFLERİNE SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Suriye rejimi ordusu ile İran'ın "Kudüs güçlerini" hedef aldığı belirtilerek; depolama tesislerinin, ordu yerleşkelerinin ve Suriye'nin karadan havaya atılan füze bataryalarının vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, İsrail işgalinde olan Golan tepelerinin iç kısımlarındaki bölge kastedilerek, "İsrail Savunma Güçleri (IDF) birlikleri erken saatlerde Alpha sınırının İsrail tarafında İranlı güçlerin önderliğindeki Suriyeli birlik tarafından yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılar (IEDs) buldu." ifadeleri yer aldı.

İRAN'A SUÇLAMA

İsrail ordusunun açıklamasında "El yapımı patlayıcıların bulunması İran'ın tahkimatının açıkça kanıtıdır." denildi.

İsrail Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu ViDEO