İsrail televizyonundan skandal: Gazze’de öldürülen çocukları "terörist" saydı İsrail’in Kanal 14 televizyonu, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren kadın ve çocukları "terörist" olarak niteledi.

AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 23. gününde de şiddetini bir an olsun azaltmadan sürüyor.

Sivilleri katleden İsrail'in skandallarına bir yenisi daha eklendi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sayfasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gösteren infografik yayınlandı.

Kadın ve çocukları terörist olarak gösterdiler

İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, “ortadan kaldırılan terörist” ibaresine yer veriliyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)