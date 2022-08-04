İsrail uçakları, Suudi Arabistan hava sahasını kullanmaya başladı

Riyad, İsrailli hava yolu şirketlerine hava sahasını kullanma izni verdi.

Birçok alanda temas kurduğu belirtilen Suudi Arabistan ile İsrail arasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Riyad yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti öncesi, hava sahasını İsrail'i kapsayacak şekilde sivil uçuşlara açmaya karar vermişti.

İsrail hava yollarına hava sahası izni

Kararın ardından, İsrail hava yollarına ve İsrail ile iki yönlü çalışan hava yolu şirketlerine hava sahası açıldı.

Buna göre, İsrailli hava yolu şirketleri El Al, Arkia ve Israir firmalarına izin çıktı. Ayrıca, hava sahası İsrail'e ulaşacak diğer hava yolu şirketlerine de açıldı.

Uçuşların süreleri kısalacak

Gelişmenin ardından İsrail'den Uzak Doğu'ya ve aksi yönde yapılan uçuşların sürelerinin kısalacağı paylaşıldı.

Times of Israel gazetesi de İsrail'e doğru hareket eden bir ticari uçağın, "bugün ilk defa Suudi Arabistan hava sahasını kullandığını" aktardı.

Tüm hava yolu şirketleri için karar

Hong Kong'dan havalanan Cathay Pacific Hava Yolu şirketine ait uçak, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Tel Aviv'e ulaştı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi, 15 Temmuz'da ülke havacılık kurallarına uygun tüm hava yolu şirketlerinin hava sahasını kullanmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Tel Aviv-Riyad hattındaki temaslar

AA'nın aktardığına göre, bu kararın hemen ardından ABD Başkanı Joe Biden da Filistin ve İsrail'deki temasları sonrasında Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan başkanlık uçağıyla doğrudan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine hareket etmişti.

Arabistan Körfezi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in aksine Suudi Arabistan, İsrail ile resmi diplomatik ilişki tesis etmeyi reddetmişti.

Ancak İsrail basınında sıkça Tel Aviv yönetiminin istihbari, askeri, ekonomik düzeyde Suudi Arabistan ile temas kurduğuna ilişkin iddialar yer alıyor.