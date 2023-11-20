İsrail vahşetinde 45'inci gün! Gazze'de can kaybı 13 bin 300'e yükseldi Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 artarak 13 bin 300, hayatını kaybedenlerin 5 bin 600'ünün çocuk, 3 bin 550'sinin de kadın olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliama devam ediyor..

Hamas'ın saldırıları bahane edilerek 7 Ekim'de başlatılan saldırılar, gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.

Saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.

Bu süreçte İsrail ordusu, savunmasız olan sivil halkı acımasızca katlediyor.

40 bini aşkın binayı enkaza dönmesiyle, Gazze adeta hayalet şehre döndü..

1 ayın geride kaldığı savaş, gün geçtikçe daha da vahşi boyuta ulaşıyor.

Can kaybı 13 bin 300'e yükseldi

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırılarda acı bilanço ağırlaştı.

Yaşanan son gelişmeye göre Gazze'deki hükümet, ölü sayısını güncelledi. Buna göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 300 artarak 13 bin 300 oldu.

Ölenlerin 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si ise kadın..

Saldırılarda bir çok bina yıkıldı

Bölgeye devam eden saldırılar şiddetlenerek sürüyor.. Son olarak Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlenen saldırılar sonucu bir çok bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.