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İsrail vahşetinde 46'ncı gün! Gazze'de can kaybı 14 bini aştı

İsrail vahşetinde 46'ncı gün! Gazze'de can kaybı 14 bini aştı Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 828 artarak 14 bin 128, hayatını kaybedenlerin 5 bin 840'ının çocuk, 3 bin 920'sinin de kadın olduğunu belirtti.