İsrail vahşetinde 46'ncı gün! Gazze'de can kaybı 14 bini aştı

AA & Ensonhaber
srail, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliama devam ediyor..
Hamas'ın saldırıları bahane edilerek 7 Ekim'de başlatılan saldırılar, gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.
Saldırılarda hastane, okul ve camiler sıkça hedef oluyor.
Bu süreçte İsrail ordusu, savunmasız olan sivil halkı acımasızca katlediyor.
40 bini aşkın binayı enkaza dönmesiyle, Gazze adeta hayalet şehre döndü..
1 ayın geride kaldığı savaş, gün geçtikçe daha da vahşi boyuta ulaşıyor.
Can kaybı 14 bin 128'e yükseldi
Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırılarda acı bilanço ağırlaştı.
Yaşanan son gelişmeye göre Gazze'deki hükümet, ölü sayısını güncelledi. Buna göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu.
Ölenlerin 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si ise kadın..
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