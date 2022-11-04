Seçim döneminde sandık başında İbrahim Tatlıses şarkısını söyleyen İsrail vatandaşı binlerce beğeni aldı.

İsrail'de seçimler devam ederken sosyal medyaya bomba gibi düşen bir video binlerce kez izlendi.

Ülkede meclisin feshedilmesinin ardından son dört yılda beşinci kez yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemi sırasında paylaşılan görüntü güldürdü.

İbrahim Tatlıses'ten bebeğim

Kimliği belirsiz bir İsrail vatandaşı, oy kullandığı sandığın başında İbrahim Tatlıses'ten 'Bebeğim' şarkısını seslendirdiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

O anlar kayıt altına alındı

Görevlilerin eşlik ederek alkışladığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İsrail vatandaşından sandık başında İbrahim Tatlıses seslendirmesi ViDEO