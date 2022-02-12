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    İsrail, vatandaşlarını Ukrayna'yı terk etmeleri konusunda uyardı

    İsrail, Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısını yineleyerek buradaki vatandaşlarından bir an önce ülkeyi terk etmelerini istedi.
    • AA
    • 12.02.2022 - 21:55
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    İsrail, vatandaşlarını Ukrayna'yı terk etmeleri konusunda uyardı

    İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "bugünkü duruma ilişkin değerlendirmenin ardından Ukrayna’ya yönelik seyahat uyarısının artırıldığı ve tüm İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmesinin istendiği" vurgulandı.

    UKRAYNA'YA GİTMEYİ PLANLAYANLARA ÇAĞRI

    Yakın zamanda Ukrayna'ya gitmeyi planlayan İsraillilerin planlarını iptal etmesi talep edildi.

    İsrail Dışişleri Bakanlığında Ukrayna’daki durumu yönetmesi için bir birim kurulduğu, İsrail’in Kiev’deki Büyükelçilik ve Konsolosluğunun faaliyetlerine devam edeceği aktarıldı.

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ilgili kurumlar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi toplulukların güvenliği konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapmıştı.

    İsrail, vatandaşlarını Ukrayna yı terk etmeleri konusunda uyardı #1


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