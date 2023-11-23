İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasında detaylar belli oldu İsrail devlet televizyonundan yapılan açıklamada Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubunun yarın saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını, her İsrailliye karşı 3 Filistinli tutuklu bırakılacağını duyurdu.

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bir ayı aşkın süredir tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı 14 bini aştı..

Mülteci kamplarını vuran ve binlerce mahallenin yok olmasına neden olan İsrail, adeta soykırım yapıyor.

Rehineleri kurtarma amacıyla yaptığı operasyonlarda başarı sağlayamayan İsrail'in, Hamas'la pazarlıkları sonunda sonuç verdi.

Rehinelerin aileleri tarafından İsrail'de oldukça tepki toplayan Başbakan Netanyahu, Hamas'la anlaştı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimleri teslim edilecek

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas ile varılan uzlaşının genel hatlarına göre İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini önceki günün akşamı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üzerinden teslim alacağı belirtildi.

Buna karşılık İsrail'in de serbest bırakacağı Filistinli tutukluların isimlerini ICRC'ye teslim edeceği aktarıldı.

İlk takas sabah 10.00'da başlayacak

Yarın serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin ailelerine bu akşam bilgi verilmeyeceği bildirilen haberde, teslim alınan esirlerin hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından aileleriyle buluşacakları ifade edildi.

Haberde, "Esirlerin serbest bırakılması işlemleri her gün sabah 10.00'da başlayacak." denildi.

Salıverilecek esirlerin İsrail'e ulaştırılmak üzere ilk etapta ICRC'ye teslim edileceğine yer verilen haberde, Filistinli tutukluların İsrailli esirler yetkililere teslim edildikten sonra serbest bırakılacağına dikkat çekildi.

Her İsrailli esire karşı 3 Filistinli serbest bırakılacak

Varılan uzlaşı çerçevesinde salıverilen her İsrailli esire karşılık her gün 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı, bölgede sıkılacak tek bir kurşunun uzlaşının ihlali sayılacağı ancak uzlaşının sona ermesi anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Haberde ayrıca daha fazla İsrailli esirin serbest kalmasını sağlamak amacıyla insani aranın 4 günün sonunda uzatılacağının öngörüldüğüne yer verildi.

Çocuklar anneleriyle birlikte serbest bırakılacak

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu da paylaştığı haberde, İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı gereği Filistinli çocuk tutukluların anneleriyle birlikte serbest bırakılacaklarını kaydetti.

Mısır, Katar ve ABD'nin uzlaşıya garantör olduklarına işaret edilen haberde, Hamas'ın elinde yaklaşık 80 kadın ve çocuk esirin bulunduğu, dolayısıyla insani aranın 7 güne uzatılmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)