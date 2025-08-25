İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi: 6 ölü

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposuna hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, İsrail ordusunun düzenlemiş olduğu saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 86 kişinin yaralandığını bildirdi.

İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRILARI

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen’in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunda yayınlanan haberde, başkent Sana’da Yemen petrol şirketine, yakıt deposuna düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişi yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyurulmuştu.

"HAVA SALDIRILARI SÜRECEK"

Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, daha sonra yaptığı açıklamada, Yemen'e düzenledikleri hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulunmuştu.