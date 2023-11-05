İsrail yeniden mülteci kampını vurdu: Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk! Gazze'de El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 21 kişi hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmiyor.

30'üncü gününde devam eden vahşetten her yeni günde korkunç görüntüler ortaya çıkıyor.

Mülteci kampı hedef alındı

İsrail dün gece bir kez daha mülteci kampına saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu.

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk

Ve tabii saldırıda yeniden çoğu kadın ve çocuk olan 21 kişi hayatını kaybetti.

En az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Saldırı sonucu aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi.

Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

Hastaneler doldu taştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.