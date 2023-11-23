İsrail yine BM okulunu vurdu: 27 ölü 93 yaralı İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler'e ait Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlediği saldırıda, 27 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi de yaralandı.

İHA

İsrail'in Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliamda 48 gün geride kaldı.



İsrail ordusu, yarın başlaması beklenen 4 günlük insan ara öncesi bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlileri sığındığı okulu hedef aldı.

27 kişi hayatını kaybetti

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na saldırı düzenlediği aktarıldı.

Haberde, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)