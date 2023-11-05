İsrail yine mülteci kampını hedef aldı: 51 kişi öldü İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 51 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi ise yaralandı.

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AA

İsrail'in 7 Ekim'den beri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor.

Sivil gözetmeksizin Gazze'de bombardımana devam eden İsrail, hastane, okul, cami, kilise demeden vuruyor.

Daha önce mülteci kampını bombalayan İsrail, bir mülteci kampına daha saldırdı.



Kadın ve çocuk 51 kişi yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Ebu Hasira ailesinin evine yönelik saldırısı sonucu yıkılan evin enkazından sivil savunma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla 5 kişinin cesedi çıkarıldı.

Hastanalerin acil servisleri ağır yaralılarla dolu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)