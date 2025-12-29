İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında üçlü askeri çalışma planı imzalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Akdeniz'de yeni yakınlaşmaların ortaya çıktığı yorumları yapılırken buna işaret eden bir gelişme meydana geldi.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) askeri iş birliğini kapsayan üçlü çalışma planının imzaladığı açıklandı.

İsrail ordusu Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Amit Adler Başkanlığındaki İsrail heyeti, üç ülkenin askeri yetkilileri arasında her yıl düzenlenen ortak toplantı kapsamında Lefkoşa’da Yunan ve Rum yetkililerle bir araya geldi.

ASKERİ ALANDA İŞBİRLİĞİ

Toplantıda üçlü çalışma planı imzalandı. İmzalanan çalışma planlarının; ortak askeri tatbikatlar, eğitim faaliyetleri, çeşitli alanlarda çalışma grupları oluşturulması ve ortak ilgi alanlarına yönelik stratejik askeri diyalogları kapsadığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, geçen hafta GKRY’de imzalanan üçlü çalışma planının yanı sıra 2026 yılı için İsrail ordusu ile Yunan ordusu, İsrail ordusu ile GKRY ordusu arasında ikili çalışma planlarının da imzalandığı belirtildi.

BATI KUDÜS'TEKİ ÜÇLÜ ZİRVE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 22 Aralık’ta Batı Kudüs’te düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirvede savunma alanındaki iş birliği başlıkları ele alınmıştı. Miçotakis’in İsrail ziyareti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 1 Nisan 2025’te İsrail’i ziyaret etmiş, Netanyahu ile yüz yüze görüşmüştü.

İLK 'DEMİR IŞIN' TESLİMATI

"Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen lazer savunma sisteminin İsrail ordusuna ilk teslimatının yapıldığı açıklandı.

İsrail Savunma Bakanlığı, roketler, havan topları ve insansız hava araçlarını önlemek amacıyla geliştirilen "Demir Işın" sisteminin İsrail ordusuna entegre edileceğini bildirdi.

Rafael şirketi tarafından üretilen sistemin, Demir Kubbe, Davut Sapanı ve Arrow sistemlerini tamamlayıcı nitelikte çok katmanlı hava savunma sistemine dahil edileceği kaydedildi.

DEMİR KUBBE İÇİN YENİ ANLAŞMA

İsrail Savunma Bakanlığı, kasım ayında Demir Kubbe hava savunma sisteminin seri üretiminin genişletilmesi ve önleyici füze tedariki amacıyla Rafael silah şirketiyle milyarlarca dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.