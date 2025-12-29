Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya destek için Paris'te toplanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için barış müzakerelerinde bulunduğu dönemde konuya ilişkin bir adım da Avrupa'dan geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok Avrupalı lider ile birlikte Başkan Zelensky ile Trump arasındaki görüşmelere katıldığını ve ardından Zelensky'le görüştüğünü" açıkladı.

UKRAYNA'YA DESTEK PARİS'TE KONUŞULACAK

Görüşmelerde Ukrayna'da "adil ve kalıcı bir barışın inşasında merkezi rol oynayacak güvenlik garantilerinde ilerleme kat edildiğini" aktaran Macron bu bağlamda Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin Ukrayna'ya sağlayacağı destek konusunda nihai mutabakata varmak üzere ocak ayı başında Paris'te bir araya geleceğini kaydetti.

TRUMP-ZELENSKY GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump, Zelensky ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşme yapmıştı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, Zelensky ise 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

Ukrayna'ya destek veren çoğu Avrupalı 30'dan fazla ülke Fransa ve İngiltere'nin liderliğinde Gönüllüler Koalisyonu'nu oluşturmuştu.