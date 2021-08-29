İsrail’de 12 yaş üzeri için üçüncü doz koronavirüs aşısı onaylandı

İsrail'de, 12 yaş üzerindekilere Covid-19 aşısının üçüncü "güçlendirici" dozunun uygulanması onaylandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalar, tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor.

İsrail'de 12 yaşın üzerindekiler için üçüncü güçlendirici doz onaylandı.

12 YAŞ ÜZERİNE 3.DOZ AŞI

İsrail Sağlık Bakanlığının Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, Sağlık Bakanlığının aldığı yeni kararla birlikte Covid-19 aşı uygulamasının ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzerindekileri kapsayacak şekilde genişletildiğini belirterek, 2. dozu en az 5 ay önce yaptıran 12 yaş üzeri kişilere aşının 3. dozunun uygulanabileceğini açıkladı.

3.DOZ AŞILILAR, İSRAİL'E DÖNDÜKLERİNDE 1 HAFTALIK KARANTİNADAN MUAF OLACAK

İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca, vaka sayılarının düşük veya orta olduğu ülkelerden İsrail'e döndükten sonra aşının 3. dozunu yaptıran İsraillilerin, 3 Eylül tarihinden itibaren 1 haftalık karantinadan muaf tutulacağını bildirdi.



Kademeli olarak farklı yaş gruplarına 3. doz aşı yapılması kararı alan İsrail, son olarak 24 Ağustos’ta 30 yaş üzeri kişilerin 3. dozu alabileceğini duyurmuştu.

İSRAİL’DE 1 MİLYON 962 BİN KİŞİ 3. DOZU OLDU

Yaklaşık 9.3 milyonluk nüfusa sahip İsrail’de 5 milyon 951 bin kişiye aşının 1. dozu, 5 milyon 468 bin kişiye 2. dozu ve 1 milyon 962 bin kişiye de 3. dozu yapıldı. Salgın nedeniyle 6 bin 989 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 51 bin 152’ye ulaştı.