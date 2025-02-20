İsrail'de 170 bin asker psikolojik tedavi almak için bakanlığa başvurdu

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanlığı'nın bir buçuk ay önce askerlerin psikoterapi alması için başlattığı programa başvuruların sayısı 170 bine ulaştı.

Haberde Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan pek çok yedek askerin psikolojik tedavi almak için arayışta olduğu ve terapi alabileceği psikolog bulmakta güçlük çektiği bildirildi.

TALEBİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Bakanlığın askerlerin normal hayata dönüşünü kolaylaştırmak için başlatılan psikolojik destek programına yönelik yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiği de aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise geçen hafta 150 terapistin bakanlık bünyesindeki programa dahil edildiği belirtilirken askerlerden gelen yoğun talebi karşılamak için uzaktan ve grup tedavileri başlatılması üzerine çalışma yapıldığı kaydedildi.