İsrail’de 5-11 yaş grubunun, Covid-19’a karşı aşılanması başladı

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların, koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programlarında yaş aralıkları giderek genişletiliyor.

5-11 YAŞ GRUBU, AKTİF VAKALARIN YARISINI OLUŞTURUYOR

İsrail’de aktif vakaların neredeyse yarısını oluşturan 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlandı. Yetkililer, yeni uygulamanın günlük vaka sayılarını düşürmeye yardımcı olacağını ve yeni bir dalgayı önleyeceğini düşünüyor.

"AŞI, ÇOCUKLARIMIZI VE AYNI ZAMANDA EBEVEYNLERİ DE KORUYOR"

İsrail medyası, belirtilen yaş grubu arasında ilk gün yoğunluk yaşanmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise ebeveynleri çocuklarına aşı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla 9 yaşındaki oğlu David’i aşı merkezine götürdü. Başbakan Bennett, ailelere seslenerek, "Aşı, çocuklarımızı ve aynı zamanda ebeveynleri de koruyor" dedi.

ÜLKEDE ŞU ANA KADAR TOPLAMDA 1 MİLYON 341 BİN 305 VAKA TESPİT EDİLDİ

Dokuz milyondan fazla nüfusa sahip İsrail’de koronavirüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 341 bin 305 vaka tespit edilirken, 8 bin 177 kişi hayatını kaybetti.