İsrail'de asker azaltma planları: Yüksek maliyet, hesapları bozdu Yedek askerlerin aylık maliyeti 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Bunun üzerine Tel Aviv yönetimi, terhis ihtimalini konuşmaya başladı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze'de sivil ayırt etmeden öldürmesi, bu ülkeyi hem savaş suçlusu yaptı hem de Tel Aviv'e ağır bir maliyet yükledi.

Saldırılardan önce, İsrail'de 300 bin yedek asker seferberlik kapsamında göreve çağrıldı.

Yüksek ekonomik maliyet

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle orduya çağrılan yedek kuvvetlerin sayısını yüksek ekonomik maliyetten dolayı azaltmayı incelediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde şöyle denildi:

Terhis ihtimali konuşuluyor

Haberde bunun "yüksek ekonomik maliyet ve bu kişilerin evlerinden ve iş yerlerinden uzak kalmalarının ülke ekonomisine verdiği zarardan kaynaklandığı" belirtildi.

Güvenlik birimi, Hamas'a karşı savaşın patlak vermesiyle birlikte çağrılan yedek güçlerin sayısını azaltma ve kuvvetlerinin bir kısmını terhis etme olasılığını inceliyor.

Aylık gider 1,3 milyar dolar

Yedek askerlerin aylık maliyetinin yaklaşık 5 milyar şekel (1,3 milyar dolar) olduğuna işaret edilen haberde, yedek askerlerin eksik iş günlerinin maliyetinin yaklaşık 1,6 milyar şekel (427 milyon dolar) olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

200 binden fazla yedek asker silah altında

İsrail hükümeti, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onaylamış ve şu ana kadar 200 binden fazla yedek asker silah altına alınmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'nin yanı sıra Lübnan'ın kuzey sınırında da güçlerini seferber ediyor ve Batı Şeria'da yeni olaylar patlak vermesinden korkuyor.

Saldırılarda öldürülenlerin sayısı

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.