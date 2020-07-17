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- İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteri düzenlendi
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteri düzenlendi
- AA
- 17.07.2020 - 09:01
İsrail'de koronavirüs salgını nedeniyle giderek artan işsizlik ve hakkındaki yolsuzluk davası sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilerdeki artış dikkati çekiyor.
İsrailliler, Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.
"Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
"SUÇ BAŞBAKANI"
Hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, "suç başbakanı" yazılı pankartlar açtı.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) hapse" sloganları atıldı.
Göstericilerden bazıları, polis müdahalesi olmazsa geceyi Başbakanlık konutu yakınına kurmayı planladıkları çadırlarda geçireceklerini söyledi.
NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİLER ARTTI
Netanyahu hükümetinin koronavirüs salgınından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle 11 Temmuz'da Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılmıştı.
Siyah Bayraklılar'ın öncülüğünde, 14 Temmuz'da yine binlerce kişinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde gösteri düzenlenmişti.
Gösterinin ardından bazı yolları trafiğe kapatan protestocularla polis arasında arbede yaşanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.