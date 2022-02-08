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    İsrail'de bir araç 4 kişiyi altına aldı

    İsrail’de aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yoldan geçen yayaları da sürükleyerek huzurevinin girişine daldı. Kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 00:23
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    İsrail'de bir araç 4 kişiyi altına aldı

    İsrail’in Rişon LeTsiyon kentinde aracının kontrolünü kaybeden sürücü, huzurevinin girişine daldı.

    Yoldan geçen yayalara da çarpan sürücü, 1’i 8 aylık bebek olmak üzere 4 kişiyi yaraladı.

    İsrail'de bir araç 4 kişiyi altına aldı - Video

    TEK AYAĞIYLA GAZ VE FRENİ KONTROL ETMEYE ÇALIŞTI

    Polis tarafından yapılan açıklamada, 60 yaşındaki sürücünün bir ayağının alçıda olduğu ve tek ayağıyla gaz ve freni kontrol etmeye çalıştığı ifade edildi.

    Kazada yayaların hafif şekilde yaralandığı, sürücünün ise araçta sıkıştığı ve ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

    Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    İsrail de bir araç 4 kişiyi altına aldı #1

    İsrail de bir araç 4 kişiyi altına aldı #2


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