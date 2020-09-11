İsrail'de günlük koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti

21 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısının görüldüğü ülkede tekrar karantina uygulanması gündeme geldi.

İsrail'de koronavirüs bilançosu artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 9 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

4 BİN 146 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybının 1086'ya ulaştığı, 4 bin 146 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 147 bin 379'a çıktığı kaydedildi.

EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 482'sinin durumunun ağır olduğu, 111 bin 556 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 34 bin 737'ye ulaştı.

KARANTİNA GÜNDEMDE

Günlük vaka sayılarındaki artış, ülke genelinde yeniden karantina uygulanmasını gündeme getirdi.

Koronavirüs kabinesi, 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde 2 haftalığına karantina uygulanmasını kabul etti.

Karantina uygulamasının yürürlüğe girebilmesi için pazar günü İsrail Meclisi'nde yapılması beklenen oylamadan geçmesi gerekiyor.

Ülke genelinde karantina uygulanmasına karşı olduğunu dile getiren Maliye Bakanı Yisrael Katz, bu kararın ekonomiye 5.5 milyar dolardan fazla maliyeti olacağını söyledi.

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