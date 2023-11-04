İsrail'de halk sokağa indi! Protestocular Netanyahu'nun evine yürüdü Abluka altındaki Gazze'de sivilleri öldürmeye devam eden İsrail'de, ateşkes isteyen vatandaşlar Başbakan Netanyahu'ya karşı protesto eylemi başlattı. Protestocular, Tel Aviv ve Kudüs sokaklarında "Cehenneme git", "Katil Netanyahu" sloganları attı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

REUTERS

İsrail'in Gazze'deki zulmü en çok sivilleri etkiliyor.

7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısından sonra savaş durumuna geçen İsrail, masumları öldürüyor.

Binlerce kişiyi öldüren ve Gazze'nin dünya ile olan iletişimini kesen İsrail, hastane ile mülteci kamplarını da vurarak savaş suçu işliyor.

Dünyanın ateşkes çağrılarına kulağını kapatan ve masaya oturmayacağını söyleyen İsrail'in saldırılarında bugüne kadar toplamda 9 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan bu katliam sonrası İsrail'de halk, sokağa indi..

Başkent Tel Aviv ve Kudüs'te toplanan eylemciler, Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti.

"Katil Netanyahu", "Cehenneme git" pankartları

Göstericiler "Katil Netanyahu", "Cehenneme git", "Hamas sana tecavüz etsin" gibi pankart ve sloganlarla Netanyahu'nun Kudüs'te bulunan evine doğru yürüdü.

Polis müdahale etti

Protestocular polislerin oluşturduğu tek tek yıkarken, İsrail polisi de sert müdahalelerle göstericileri engellemeye çalıştı.

Ateşkes ve esir takası istediler

Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, “Bir an önce ateşkes”, “Hemen şimdi esir takası” ve “Savaşın kazananı olmaz” yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

Bazı İsrailliler de ateşkes için eylem yapan gruba tepki gösterdi.

Göstericiler ile onlara tepki gösterenler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polisin araya girmesiyle göstericiler ile karşı eylemciler arasındaki gerilim önlendi.

Gösterici: Bizler liderlerimize baskı yapmalıyız

Bat Yam şehrinde yaşayan Ani Yaeli, eylemde AA muhabirine, bir an önce ateşkes sağlanması, esirlerin geri getirilmesi ve “bu faşist hükümeti (Netanyahu hükümeti) devirmeleri gerektiğini” söyledi.

Netanyahu hükümetinin "insanlar hala acı çekerken, kargaşayı, kan dökülmesini ve özellikle de Filistinlilerin sıkıntı çekmesini istediğini" dile getiren Yaheli, hükümetin Batı Şeria'da yerleşimleri genişlettiğini, işgal altındaki Batı Şeria'da zaten silahlı yerleşimcilere daha fazla silah verdiğini, yerleşimcilerin bin kadar Filistinliyi topraklarından sürdüğünü paylaştı.

Yaheli, "Nehirden denize kadar yaşayan ne Yahudiler ne Filistinliler hiçbir yere gitmeyecek. Birlikte çalışmak, yaşamak tek sürdürülebilir seçenek. Bizler liderlerimize baskı yapmalıyız ve özellikle de İsrailliler, çünkü artık barış için biz bir muhatap değiliz." ifadelerini kullandı.

"Politik bir sorunu askeri yöntemle çözemezsin"

Gazze'deki bombardımana işaret eden Yaheli, şunları kaydetti: