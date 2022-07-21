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    İsrail'de havuz partisinde felaket: 1 ölü

    İsrail’de özel bir şirketin çalışanları için verdiği partide havuzun altında oluşan obruğa kapılan 1 kişi öldü 1 kişi yaralı kurtuldu.
    • 21.07.2022 - 21:38
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    İsrail'de havuz partisinde felaket: 1 ölü

    İsrail’de kameralara yansıyan bir olay kan dondurdu.

    Judean Foothills bölgesinde yer alan Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği havuz partisi sırasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu.

    2 kişiyi birden yuttu

    İHA'nın haberine göre havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.

    İsrail'de havuz partisinde felaket: 1 ölü VİDEO

    1 kişi sağ kurtarıldı

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

    İsrail de havuz partisinde felaket: 1 ölü #1

    Havadan inceleme yapıldı

    Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile 2 kişiyi içine çektiğini aktardı.

    Bölgede meydana gelen obruğun ardından ekipler, helikopter ile bölgede başka obruklar olup olmadığını havadan kontrol etti.

    İsrail de havuz partisinde felaket: 1 ölü #2

    İsrail de havuz partisinde felaket: 1 ölü #3

    İsrail de havuz partisinde felaket: 1 ölü #4



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