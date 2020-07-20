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    İsrail'de hemşireler greve gitti

    Koronavirüs nedeniyle 831 hemşirenin karantinada olduğu ülkede, hemşire yetersizliği gündeme geldi.
    • AA
    • 20.07.2020 - 13:48
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 13:48
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    İsrail'de hemşireler greve gitti

    İsrail'de hemşireler, hastanelerde görev yapan hemşire sayısının yetersiz olduğu ve bunun da üzerlerindeki iş yükünü artırdığı gerekçesiyle ülke genelinde grev başlattı.

    Hemşire sendikaları, yeni hemşireler alınması talebiyle Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine genel grev kararı aldı.

    İŞ YAVAŞLATMA KARARI

    Bu sabah başlayan grev kapsamında hemşireler, koronavirüs vakaları ve acil durumlar hariç diğer birimlerde iş yavaşlatmaya gidecek.

    831 HEMŞİRE KARANTİNADA

    Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 831 hemşirenin karantinada olduğunu açıklarken; sendikalar, hastanelerdeki hemşire yetersizliğinin salgından önce de var olduğunu, pandemiyle durumun daha da ağırlaştığını aktardı.

    Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisine giren İsrail'de, hemşirelerin grevinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

    İsrail'de hemşireler greve gitti #1

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