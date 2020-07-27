İsrail'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı sebebiyle Başbakan Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail, Netenyahu karşıtı protestolarla çalkalanıyor...

İç siyasi krizin yaşandığı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar artarak devam ediyor.

PROTESTO GÖSTERİLERİ TÜM ÜLKEYE YAYILIYOR

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi aştığı İsrail’de, Başbakan Netanyahu’ya karşı düzenlenen sokak gösterileri tüm hızıyla sürüyor.

Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde göstericiler, Netanyahu’nun istifası için sokaklara döküldü.

"NETENYAHU EVİNE DÖN"

“Siyah Bayraklılar Hareketi” olarak bilinen grubun çağrısı üzerine Batı Kudüs’te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı atıldı.

Protestocularla polis arasında arbede yaşanırken polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Polisin müdahalesinde 9 protestocunun gözaltına alındığı aktarıldı.