İsrail'de ikinci koronavirüs dalgasına karşı ayin yapıldı

Yahudiler, salgından korunmak için Ağlama Duvarı'nda bir araya gelip dua etti.

İsrail, son dönemde koronavirüs kaynaklı vakalarda büyük artışlar yaşıyor.

Salgının yayılımını durdurmak isteyen Tel Aviv yönetimi, önlemlerini sıkılaştırdı.

Ülkede 3 haftalık karantina ilan edildi. Bu kapsamda vatandaşların, evlerinden 1000 metreden fazla uzaklaşması yasak olacak.

TEDBİRLER YETERLİ OLMADI

Fırın, eczane ve marketlerin dışındaki işletmeler kapalı olacak, kapalı mekanlarda en fazla 10, açık alanlarda ise en fazla 20 kişi sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla bir araya gelebilecek.

Ancak tüm bu önlemlere rağmen İsrail'de günlük vaka sayısı, geçtiğimiz günlerde 6 bin 861 vaka ile rekor kırdı.

AĞLAMA DUVARI'NDA TOPLANDILAR

İkinci dalga korkusunun yaşandığı İsrail'de halk, Ağlama Duvarı'nda ayin yaptı. Ayin sırasında salgından korunmak için dualar edildi.

Koronavirüs nedeniyle maske takan Yahudiler, dua sırasında şal kullandı.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüsle ilgili günlük vaka ve ölüm sayılarını paylaşan "Worldometer" internet sitesine göre, İsrail'de şimdiye kadar 268 bin 175 vaka ve 1719 ölüm yaşandı.