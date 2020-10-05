İsrail'de koronadan ölen hahamın cenaze töreninde ortalık karıştı

İsrail'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden haham Mordechai Leifer'in cenaze törenine binlerce kişi katılırken, polis ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında çatışma yaşandı.

İsrail'de koronavirüs nedeniyle dün akşam yaşamını yitiren 64 yaşındaki haham Mordechai Leifer için Aşdod kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Polis, karantina kapsamında etkinliklere getirilen katılımcı kısıtlamasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyma ve maske takma şartıyla, binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi'nin cenaze törenine iştirak etmesine izin verdi.

POLİS TEKME ATTI

Ancak, salgın kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kalabalıktan dağılmalarını isteyen polis ile törene katılanlar arasında kavga çıktı. İsrail polisi dağılmayan Yahudileri tekmeledi.

Koronadan ölen hahamın cenaze töreni VİDEO

Polis, dün akşam da Batı Kudüs ve Beni Barak kentinin bazı mahallelerinde karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 13 Ultra-Ortodoks Yahudi'yi gözaltına almıştı.

İsrail'de 18 Eylül'de başlayan karantina kapsamında kapalı alanlarda en fazla 10, açık alanlarda ise 20 kişinin toplanmasına izin veriliyor.