İsrail'de koronavirüs hakkında yanlış bilgi veren doktorun lisansı iptal edildi

Dr.Arieh Avni'nin lisansı, koronavirüs hakkında yanlış bilgiler yayınladığı ve sahte aşılama sertifikası önerdiği gerekçesiyle iptal edildi.

İsrailli Dr. Arieh Avni, çeşitli konularda makalelerini Doğru Tıp - Dr. Aryeh Avni adlı bir Facebook sayfasından yayınlıyor.

Avni'nin kısa süre önce vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle İsrail'in Wuhan'ı olarak nitelenen Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde klinik açtığı ifade edildi.

LİSANSI İPTAL EDİLDİ

The Jerusalem Post’ta yer alan haberde Sağlık Bakanlığı’nın Dr. Arieh Avni'nin sağlık lisansını iptal ettiği söylendi.

Doktorun koronavirüs hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği iddia edildi.

HER 5 KİŞİDEN BİRİ HASTA

Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak kentinde her 5 kişiden birinin koronavirüse yakalanması dikkati çekiyor.