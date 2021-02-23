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- İsrail'de koronavirüs hakkında yanlış bilgi veren doktorun lisansı iptal edildi
İsrail'de koronavirüs hakkında yanlış bilgi veren doktorun lisansı iptal edildi
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 22:45
- Güncelleme : 23.02.2021 - 22:47
İsrailli Dr. Arieh Avni, çeşitli konularda makalelerini Doğru Tıp - Dr. Aryeh Avni adlı bir Facebook sayfasından yayınlıyor.
Avni'nin kısa süre önce vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle İsrail'in Wuhan'ı olarak nitelenen Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde klinik açtığı ifade edildi.
LİSANSI İPTAL EDİLDİ
The Jerusalem Post’ta yer alan haberde Sağlık Bakanlığı’nın Dr. Arieh Avni'nin sağlık lisansını iptal ettiği söylendi.
Doktorun koronavirüs hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği iddia edildi.
HER 5 KİŞİDEN BİRİ HASTA
Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak kentinde her 5 kişiden birinin koronavirüse yakalanması dikkati çekiyor.