İsrail'de koronavirüse karşı geliştirilen burun spreyi üretime girdi

İsrail'de yapılan çalışmalar sonucu, virüslere karşı yüzde 99,9 koruyuculuk sağladığı belirtilen ve Covid-19'a karşı da etkili olan burun spreyi için üretim başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatımızı neredeyse tamamen değiştirdi.

Milyonlarca insanın enfekte olduğu, yüz binlerce insanın ise hayatını kaybettiği salgına karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor.

Almanya, ABD, Çin gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de sprey aşı ve yerli aşı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

BAKAN VARANK, SPREY AŞIYI MÜJDELEMİŞTİ

Yerli aşıyla ilgili yapılan son bilgileri kamuoyuna sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de Covid-19'a karşı geliştirilen sprey aşı müjdesini vermişti.

İSRAİL'DE BURUN SPREYİ ÜRETİME GİRDİ

İsrail de, Türk bilim insanlarından esinlendi.

Laboratuvarda yapılan deneyler sonucu virüslerin yüzde 99,9'unun öldürebileceği iddia edilen burun spreyi, bir İsrail fabrikasında üretilmeye başladı.

"SPREYİMİZİN AŞI BEKLEYEN ÜLKELERDEKİ BİRÇOK İNSANIN HAYATINI KURTARACAĞINI UMUYORUZ"

Spreyin mucidi İsrailli biyokimyacı Dr. Gilly Regev, The Times of Israel'e verdiği demeçte, "Sprey daha erken üretilebilseydi dünyanın COVID-19 enfeksiyonunun çoğunu önleyebilirdi" dedi.

SaNOtize şirketini kuran ve spreyi Kanada'da geliştiren Dr. Regev, "Spreyimizin aşı bekleyen ülkelerdeki birçok insanın hayatını kurtaracağını umuyoruz. Spreyimiz uygun fiyatlı olacak ve herhangi bir solunum yolu viral enfeksiyonundan korunmak için kullanılabilecek. Sprey bakterilere karşı fiziksel bir bariyer görevi görecek" dedi.

Spreyin laboratuvarda yapılan deneylerde virüslere ve COVID varyantlarına karşı etkili olduğu açıklandı.

12 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLERE SATIŞI İÇİN ONAY VERİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, 12 yaş ve üstü kişilere satışı için onay verdi.

İsrail, spreyin satıldığı ilk ülke olacak. Spreyin ambalajında şu ifadeler yer aldı: "Bilimsel olarak 2 dakika içinde virüslerin yüzde 99,9'unu öldürmek için test edildi.’’

Sprey ayrıca Yeni Zelanda’dan satış onayı aldı. İngiltere dahil diğer ülkelerden ise onay bekleniyor.