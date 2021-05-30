İsrail'de Netanyahu'nun kuramadığı hükümete Lapid talip

Netanyahu hükümeti kuramayınca Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma yetkisini Yesh Atid lideri Yair Lapid’e vermişti. Yesh Atid'in Yamina partisiyle koalisyon hükümeti kuracağı iddia edildi.

İsrail’de 23 Mart’ta gerçekleşen erken genel seçimde hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamış ve Likud partisine üye Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümeti kurmakta başarısız olmuştu.

Başbakan Netanyahu hükümeti kuramayınca Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma yetkisini Yesh Atid lideri Yair Lapid’e vermişti.

YENİ BİR KOALİSYON İDDASI

İsrail medyasında çıkan bazı iddialara göre Yamina lideri Bennett ile Yesh Atid lideri Yair Lapid’in koalisyon hükümeti kuracaklar.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Yamina ve Yesh Atid partilerinin ortak koalisyon hükümeti kuracağına yönelik iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

“KENDİNİZE GELİN”

Regev Yamina Partisi liderleri Naftali Bennett ve Ayelet Shaked’e, Netanyahu’nun siyasi rakibi Yesh Atid Partisi ile koalisyon hükümeti kurmamaları yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Regev, "Hala kendinize gelmek için zamanınız var, sağcı değerleri satmayın” diyerek, Netanyahu’ya desteğini yineledi.

NETANYAHU’NUN İSTİFA ETMEYE NİYETİ YOK

Hükümeti kuramayan Netanyahu, kendisine rakip olacak herhangi bir koalisyon hükümeti kurulmaması için Yamina Partisi üyelerine yönelik baskı kampanyasını arttırdı. İstifa etmeye hiç niyeti olmayan Netahyahu Yamina Partisi lideri Bennett’i siyasi hırs nedeniyle solcu bir hükümet kurmaya çalışmak ve sağa ihanet etmekle suçladı.

KOALİSYON GERÇEKLEŞİRSE NETANYAHU BAŞBAKANLIK KOLTUĞA VEDA EDECEK

Söz konusu koalisyon gerçekleşirse 2009 yılından bu yana iktidarda olan Netanyahu, 12 yılın ardından Başbakanlık koltuğuna veda edecek ve başbakanlık görevine ilk olarak Bennett’in, 2 yıl sonra ise Lapid’in geleceği kaydedildi.

Hükümet kurulamazsa ülke 2.5 yıl içinde 5’inci kez seçime gidecek