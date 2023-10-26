İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrısı: Yakınlarımızı geri getirin İsrail’de Savunma Bakanlığı önünde toplanan rehine yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya istifa çağırısı yaparak yakınlarının geri getirilmesini istedi.

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İHA

Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'e dünyanın her noktasından tepkiler yağıyor.

Binlerce sivilin ölümüne sebep olan İsrail; kadın, çocuk fark etmeksizin sivilleri hedef alıyor.

Hamas'ın elindeki rehinelerin aileleri, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde eylemlerine devam ediyor.

Netanyahu'ya tepki

Yaşananlardan Başbakan Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tutan kalabalık, bakanlık binası önünde yüzünde kanlı el bulunan Netanyahu pankartları ve rehin alınan çocuklarının fotoğraflarını taşıdı.

Netanyahu için “istifa” pankartlarının asıldığı protestolarda İsrailliler, ateşkes yapılmasını ve rehinelerin geri getirilmesini istedi.

"Senin yüzünden arkadaşlarım öldü"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında beklenmeyen bir an yaşandı.

İsrailli bir asker, Netanyahu'ya ziyareti esnasında tepki gösterdi.

Asker, "Senin yüzünden arkadaşlarım öldü." diyerek sert çıkarken, bir diğer asker tarafından susturulmaya çalışıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)