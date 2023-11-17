İsrail'de Netanyahu'ya yönelik tepkiler büyüyor Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hazırlıksız yakalaması, rehinelerin kurtarılamaması ve Gazze'de yaşanan katliam nedeniyle ülkede hükümete yönelik eleştirilerin dozu giderek sertleşiyor. Anketlere göre Binyamin Netanyahu koalisyonu bir sonraki seçimi kaybedebilir.

ensonhaber.com

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'i hazırlıksız yakalaması, rehinelerin haftalardır kurtarılamaması ve Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen katliamlara tepki yağıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki hükümet güç kaybediyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin yaptırdığı son anket Netanyahu öncülüğündeki koalisyona desteğin oldukça azaldığını gösterdi.

Netanyahu karşıtı vekil sayısı 70'e yükseldi

Ankete göre iktidar koalisyonu gelecek seçimde 19 koltuk kaybedebilir.

120 sandalyeli mecliste 64 vekile sahip koalisyon hükümeti bugün bir seçim yapılsa ancak 45 vekil çıkarabiliyor.

Ankette Netanyahu karşıtı partilerin toplam vekil sayısı ise 70'e yükselmiş durumda.

Netanyahu, yargı reformu ve yolsuzluk soruşturmaları yüzünden zaten baskı altındaydı ve Gazze olayları öncesinde on binlerce İsrailli, 39 hafta üst üste hükümeti protesto etmişti.

Muhalefet lideri görevden alınmasını istedi

Kanal 12'ye konuşan muhalefet lideri Yair Lapid de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırıların ardından İsrail halkının Netanyahu'ya olan inancını kaybettiğini söyledi.

Lapid, halkın Netanyahu'ya güvenmediğine işaret ederek, "Kendisine inancımızın kalmadığı bir Başbakan ile genişletilmiş bir askeri operasyon yürütemeyiz" dedi.

Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Lapid, herhangi bir isim vermeden 'Netanyahu'nun partisi Likud'da Başbakan'ın gitme vaktinin geldiğini anlayan çok sayıda kişinin olduğunu' savundu.

Lapid, partisi Yeş Atid'in (Gelecek Var) Netanyahu'dan başka bir kişinin liderliğindeki Likud Partisi öncülüğünde kurulacak kapsamlı hükümete katılacağını ifade etti.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada ise Lapid'in 'savaş zamanında siyasi çıkarlarına göre davrandığını ve askeri operasyonu yürüten Başbakan'ı devirmeye çalıştığını görmenin üzücü ve utanç verici olduğu' kaydedildi.

İşçi Partisi lideri Merav Michaeli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu'nun görevden alınması için yaptığı çağrıya Lapid'in destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.