Tek taraflı ilhakın İsrail'in güvenliğine tehdit olduğu belirtilen afişler, ABD Dışişleri Mike Pompeo'nun geçiş yolundaki binaya asıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail ziyareti, ülkede tepkilere neden oldu.

İsrailli askeri uzmanlar, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" görüşmek üzere İsrail'e gelen Pompeo'yu, Batı Kudüs'teki bir binaya astıkları afişlerle uyardı.

Emekli askerler ve güvenlik uzmanlarından oluşan 300 kişinin, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin ilhak edilmesi planına tepki olarak yayınladığı ortak mesajı içeren afişler, Batı Kudüs'teki Begin Boulevard sokağındaki bir binaya asıldı.

"TEK TARAFLI İLHAK, İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE TEHDİT"

İngilizce ve İbranice hazırlanan afişlerde, "İsrailli 300 komutan ve güvenlik uzmanı, tek taraflı ilhakın İsrail'in güvenliğine tehdit olduğu konusunda hemfikir." mesajına yer verildi.

İsrail'de Pompeo'ya afişli ilhak uyarısı VİDEO

AFİŞLER, POMPEO'NUN GEÇİŞ YOLUNDAKİ BİNAYA ASILDI

Söz konusu afişlerin, ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanı'nın geçiş yolu üzerindeki bir binaya asılması dikkati çekti.

Pompeo, koronavirüsle mücadele, İran, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakı" meselelerini görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.