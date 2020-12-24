İsrail'de üçüncü kez karantina kararı

İki hafta boyunca uygulanacak karantina, koronavirüs salgınında günlük vakaların düşmemesi halinde uzatılacak.

İsrail hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde yeniden karantina uygulanmasına karar verdi.

Kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü yerel saatle 17.00'den itibaren ülke genelinde en az iki haftalık karantina uygulanacağı duyuruldu.

KARANTİNA SÜRESİ UZATILABİLİR

Üçüncü kez uygulanacak iki haftalık kapanmanın ardından koronavirüs salgınında günlük vaka sayısının binin altına düşmemesi halinde karantina süresinin uzatılacağı belirtildi.

İŞ YERLERİ KAPATILACAK

Karantina kapsamında fırın, eczane ve market gibi işletmeler hariç tüm iş yerleri kapatılacak, lokantalar ise sadece paket servisi verebilecek.

Halkın evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklanırken kapalı alanlarda 10, açık alanlarda da 20'den fazla kişin bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca toplu taşıma hizmetlerinin sayısı da düşürülecek.

VİRÜSÜN DAHA BULAŞICI TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Bu kararla birlikte İsrail, koronavirüs salgınının ülkede baş gösterdiği mart ayından bu yana üçüncü kez karantina uygulamasına başvurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 384 binden fazla kişi koronavirüse yakalanırken 3 bin 141 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlık, dün İsrail'de 4 kişide koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün tespit edildiğini duyurmuştu.