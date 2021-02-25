Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudiler mahallelerinden geçecek tramvayı, diğer İsrailliler ve turistlerin Mea Shearim'e girmesinin önünün açılacağını gerekçesiyle protesto etti.

İsrail’in Kudüs şehrinde Ultra-Ortodoks Yahudiler, Mea Shearim mahallesinden geçecek tramvayı protesto etmek için gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Kudüs Belediyesi binası önünde toplanan bir grup Ultra-Ortodoks Yahudi, "Mahallemizde tramvay istemiyoruz" sloganı attı.

MAHALLEDE YABANCI İSTEMİYORLAR

Ultra-Ortodoks Yahudiler, bu projeyle diğer İsrailliler ve turistlerin Mea Shearim'e girmesinin önünün açılacağını bu nedenle tramvaya karşı olduklarını belirtti.

Göstericiler belediye binasına girmeye çalışırken, özel güvenlikçiler kurdukları barikatlarla protestocuları engelledi.

Projenin iptal edilmesini isteyen göstericiler ile güvenlikçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Daha sonra göstericiler belediye binası önünde oturma eylemi düzenledi.

Polisin de belediye önüne gelmesinin ardından göstericiler dağıldı.

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler mahallelerinden geçecek tramvayı protesto etti VİDEO





NÜFUSUN YÜZDE 10'UNU OLUŞTURUYORLAR

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

ASKERE GİTMEYİ REDDEDİYORLAR

Ultra-Ortodoks Yahudiler genel olarak Kudüs ve Brak şehirlerinde yaşıyor.Dini vecibelerini yerine getirmek için askerere gitmek gibi zorunlu gereklilikleri de yerine getirmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara (Yeşiva) devam ediyor.