İsrail'de yargı düzenlemesine karşı gösteriler 12'nci haftasına girdi Netanyahu hükümetinin düzenlemesine tepki gösteren İsrailler, yine sokakları doldurdu. Eski Başbakan Lapid, gösterilere desteğini yineledi.

AA

İsrail'de yargı düzenlemesine karşı tepkiler dinmek bilmiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi tepkilerin odağında.

Düzenlemeye karşı çıkan on binlerce protestocu, gösterilerin 12'nci haftasında da sokaklara döküldü.

İsrailliler yine sokaklarda

Başbakan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde gösteri düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.

Netanyahu geri adım atmıyor

Netanyahu, bu hafta Meclis'te görüşülmesi beklenen yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısı konusunda geri adım atmazken, ülke genelinde kitlesel protestolar düzenleyen gruplar, tasarıyı "yargıya müdahale" olarak değerlendiriyor.

Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

195 bin kişi katıldı

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna göre, Tel Aviv’deki gösterilere 195 bin kişi katıldı.

Göstericiler, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı.

Lapid'den gösterilere destek

Öte yandan eski Başbakan ve şimdiki muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haftalardır süren gösterilere verdiği desteği yineledi.

Lapid, paylaşımında, "Biz bu ülkede sadece vergi vermek, çocuklarımızı askere göndermek için yaşamıyoruz. Son birkaç ayın büyük karanlığında harika bir şey de oldu: Liberal kamp uyandı." ifadelerini kullandı.

Lieberman protestolara katıldı

Ülkede maliye ve savunma bakanlıkları görevlerinde bulunan, şimdi muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman da gösterilere Hayfa kentinde katıldı.

Savunma Bakanı Gallant’ın evinin önünde protesto

Yüzlerce protestocu da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ülkenin kuzeyinde yer alan Amikam'daki evinin önünde toplandı.

Göstericiler, yargı düzenlemesinin durdurulması için geçen hafta yapmayı planladığı konuşmayı Başbakan Netanyahu’nun girişiminin ardından iptal eden Gallant’a tepki gösterdi.

36 kişi gözaltına alındı

Tel Aviv’deki göstericiler, kentin merkezi Ayalon Otoyolu'nu kapatırken, İsrail polisi protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, otoyolu kapatan 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Batı Kudüs’teki gösterilerde de polis barikatını aşarak yolları kapatmaya çalışan 3 gösterici gözaltına alındı.

Ayrıca, Haaretz’in haberine göre, Or Akiva kentinde iki karşıt protestocu grup arasında çatışma çıktı. Arbedeye müdahale eden polis, burada 10 kişiyi gözaltına aldı.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan "yargı reformu" planladıklarını açıklamıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Kanunları bozma yetkisi, Mahkeme'nin elinden alınacak

Açıklanan yargı düzenlemesi ile Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin Yüksek Mahkeme'nin elinden alınması bekleniyor.

Bu hafta Meclis'te görüşülmesi beklenen yasa tasarısı, hükümetin, Yüksek Mahkeme üyelerinin belirlenmesinde öncelikli söz sahibi olmasını ve böylelikle Yüksek Mahkeme Başkanı'nı belirleyebilmesini öngörüyor.

İsrail'deki düzenleme eleştirilerin odağında

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, 12 haftadır yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.